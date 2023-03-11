حمدي يكشف عن التشكيلة الأساسية لمواجهة فيتا كلوب

كشف مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها، اليوم السبت، أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وعرفت المباراة غياب القائد سوياد بسبب الإصابة، و بوخنشوش بداي الإصابة هو الأخر إلى جانب شرايطية.

وستجري المباراة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

كما يسعى الكناري لتدارك تعثّره، في مباراة الذهاب، حينما خسرة بهدف مقابل صفر.

ويحتل الفريق القبائلي المرتبة الثالثة باربع نقاط خلف المتصدّر الوداد المغربي وبيترو أتليتيكو الأنغولي.

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