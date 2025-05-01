حمرة: : “حققنا فوز جد مفيد للمعنويات”

أبرز لاعب أولمبي الشلف، عبد الرحيم حمرة، أهمية الفوز الدي حققع فريقه في مواجهة اتحاد العاصمة، بالنسبة لمعنوياتهم.

وصرح اللاعب حمرة: “استغلينا غياب عدة لاعبين في صفوف اتحاد العاصمة، وكنا جد مركزين لآخر دقيقة من المباراة”.

كما أضاف: “حققنا فوز مهم، خاصة من الناحية المعنوية، كونه يسمح لنما بالخروج من مرحلة الفارغ التي مررنا بها مؤخرا”.

يذكر أن أولمبي الشلف، فاز أمس الأربعاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، على حساب مضيفه اتحاد العاصمة .