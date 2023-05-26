حمرة : “سعيد جدا بالتأهل وأهدي إنجازنا لأنصار الشلف”

أبدى لاعب أولمبي الشلف عبد الرحيم حمرة سعادته الكبيرة إثر قيادة رفقائه في الفريق للتأهل إلى النهائي على حساب الساورة.

كما هنأ عبد الرحيم حمرة رفقائه في الفريق الشلفي بعد تقديمهم مباراة جميلة جدا “أهنئ فريقنا وأنصارنا الذين كانوا حاضرين بملعب وهران، لم يسكتوا طيلة التسعين دقيقة، أهنئ الزملاء، كل شيء كان جميلا”.

وقال حمرة في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة “الخصم يلعب كرة جميلة، لكن كنا أقوياء وقمنا بتسيير المباراة بطريقتنا الخاصة”.

كما ختم حمرة”الحمد لله، الروح الرياضية سادت وأتمنى التوفيق للمنافس في باقي التحديات”.

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