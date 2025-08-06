حمرة: “نطمح لاعادة مولودية وهران لمكانتها الحقيقية بلعب الأدوار الاولى”

كشف المستقدم الجديد لفريق مولودية وهران، عبد الرحيم حمرة، أهدافهم في الموسم الكروي الجديد، مؤكدا عزمهم على لعب الأدوار الاولى، لاعادة الفريق لمكانته الحقيقية.

وصرح حمرة، في حوار للصفحة الرسمية لمولودية وهران: “هدفنا في الموسم الجديد هي اعادة مولودية وهران لمكانتها الحقيقية”.

كما أضاف: “في المواسم الماضية الفريق مر بظروف صعبة، ونسعى في الموسم الجديد للعب الأدوار الأولى”.

وختم عبد الرحيم حمرة: “أطلب من جمهور مولودية وهران، الوقوف إلى جانب الفريق، لنتعاون جميعا على اعادة الفريق لمكانته الحقيقية”.