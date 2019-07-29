حمروش: “لن أترشح لأية هيئة إنتقالية ولأي إنتخاب”

أعلن رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش اليوم الإثنين عدم ترشحه لأية هيئة إنتقالية ولأي انتخاب.

وجاء في بيان له نقلته “وأج”، “أذكّر أعضاء مجموعة الحوار والمنتديات الأخرى بتصريحي الصادر يوم 18 أفريل الأخير”.

والذي أكدت من خلاله أنني لن أكون مرشحا لأية هيئة انتقالية محتملة وأي إنتخاب.

مشيرا إلى أن الحركة الوحدوية والسلمية للشعب ومنذ 22 فيفري الفارط أبطلت بصفة مؤقتة مجموعة من عوامل زعزعة الإستقرار.

كما أوقفت تهديدات وشيكة.

مضيفا أن هذه التهديدات لم تزل وهي في طور التكوين ولذلك إستوجب على من يمسكون بمقاليد الحكم التحرك من أجل الإستجابة للحراك وتعبئة البلاد تفاديا لوقوعها في فخاخ الفوضى.