حمرون:”الطاقم الطبي وفر لنا كل الوسائل لتطبيق البروتوكول الصحي”

كشف مهاجم فريق شبيبة القبائل رزقي حمرون عن صعوبة العودة إلى أجواء التدريبات الجماعية بعد قرابة 6 أشهر من التوقف.

كما أشاد المهاجم المغترب بالعمل الكبير الذي يقوم به الطاقم الطبي لفريق الشبيبة من أجل تطبيق البروتوكول الصحي وقال:

“الأمر كان صعبا بعد 5 أشهر من التوقف، فبالرغم من قيامنا بالتدريبات الفردية إلا أنها مغايرة تماما للتدريبات الجماعية”

هذا وعبر المهاجم السابق لفريق ديجون الفرنسي عن سعادته بعد إستئناف التدريبات الجماعية عقب قرابة 6 أشهر من التوقف.

وقال:”الحمد لله لقد إستئنفنا التدريبات وكانت الأجواء رائعة يوم أمس وإن شاء الله سنواصل على نفس المنوال”.

كما ثمّن جهود الطاقم الطبي لفريق الكاناري لتوفير وسائل التعامل مع البروتوكول الصحي الذي فرضته الوزارة قائلا:

“الطاقم الطبي وفر لنا كل وسائل التعامل مع البروتوكول الصحي، من كمامات ومواد التعقيم، ونحن بدورنا سنحترم إجراءات الحجر الصحي”