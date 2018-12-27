حمرون: “الأهداف مفيدة للمعنويات وأتمنى التأكيد في المبارايات الرسمية”

أبدى مهاجم شبيبة القبائل، رزقي حمرون، رضاه عن مردوده في الودية التي جمعتهم برائد القبة، مبديا أمله في التأكيد خلال المبارايات الرسمية.

وصرح حمرون، عقب هذا اللقاء: “أدينا مباراة جيدة اليوم أمام رائد القبة، كنا جد مركزين، قدمنا آداء جيد، وختمناها بفوز مستحق”.

وأضاف: ” صحيح أن الأهداف التي سجلتها مفيدة للمعنويات، لكنها جاءت بفضل العمل الجماعي لكل الفريق، وأتمنى التأكيد في المباريات الرسمية”.

وبخصوص اللاعبين الجدد في الفريق قال حمرون: “اللاعبون الجدد قدمو آداء جيد، ونتوقع منهم تقديم الإضافة اللازمة للفريق في مرحلة العودة”.

وبخصوص المباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة كشف رزقي حمرون: “تنتظرنا مباراة مهمة وصعبة أمام شبيبة الساورة، أتمنى العودة بنتيجة ايجابية لإسعاد أنصارنا”.

يذكر أن المهاجم رزقي حمرون، قاد فريقه شبيبة القبائل، للفوز في هذه الودية التي جمعتهم برائد القبة، من خلال تسجيله لثلاثية كاملة.