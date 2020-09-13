حمرون: “تربص أقبو كان ناجحا 100% وأطمح لتحقيق موسم كبير”

الرياضة
  • -
  • 0
حمرون: “تربص أقبو كان ناجحا 100% وأطمح لتحقيق موسم كبير”
بقلم كريم تيغرمت

أكد نجم شبيبة القبائل، أرزقي حمرون، أن تربص الأول للفريق، كان ناجحا 100%، كما أبدى عزمه على تحقيق موسم كبير.

وصرح حمرون، لإذاعة شبيبة القبائل: “تربص أقبو كان ناجحا بنسبة 100%، وكل الظروف كانت مهيئة كما يجب، حتى اللاعبين الجدد اندمجوا بشكل سريع”.

وأضاف: “من السابق لأوانه الحديث عن مستوى المجموعة لكن سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق موسم مشرف”.

وتابع مهاجم الكناري: “شخصيا، أعد بتقديم أقصى ما لدي، مثلما فعلت في المواسم السابقة، لتحقيق موسم كبير، وإسعاد الجميع”.

وختم أرزقي جمرون تصريحه قائلا: “أغلبية اللاعبين حافظو على لياقتهم باحترام برنامج التدريب في فترة الحجر، ونتمنى أن يكون التربص الثاني في المستوى”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=885994

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com