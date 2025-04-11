حمرون: “سنخوض مباراة الكأس أمام البيض بعزيمة كبيرة لتحقيق التأهل”

أكد مهاجم شباب سلوزداد، رزقي حمرون، عزمه رفقة زملائه على الفوز في مباراتهم المقبلة أمام مولودية البيض، والتأهل لنهائي كأس الجزائر.

وصرح حمرون، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “شباب بلوزداد، يملك خبرة كبيرة في منافسة كأس الجزائر”.

كما أضاف: “مباراتنا المقبلة أمام اتحاد البيض، لحساب نصف نهائي كأس الجزائر، سنخوضها بجدية، وعزيمة كبيرتين، من أجل تحقيق الفوز، والتأهل”.

بذكر أن فريق شباب بلوزداد، يستقبل يواجه مولودية البيض، يوم الثلاثاء المقبل، بملعب “نيلسون مانديلا”، لحساب نصف نهائي كأس الجزائر.