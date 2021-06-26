حمرون: “سنعمل المستحيل لإسعاد أنصارنا”

أبدى قائد شبيبة القبائل، رزقي حمرون عزمه رفقة زملائه على تحقيق التأهل لنهائي كأس الكاف، بهدف اسعاد أنصار الفريق.

وصرح حمرون خلال الندوة الصحفية الخاصة بهذه المواجهة: “لم نتأهل بعد للدور النهائي، تتنتظرنا مباراة صعبة، والتي حضرنا لها جيدا من أجل تحقيق الفوز”

وأضاف مهاجم الكناري: “رغم أننا فزنا على كوتون سبور في ثلاثة مناسبات سابقة، إلا أنه يبقى فريق جد قوي، والمباريات لا تتشابه”.

وختم رزقي حمرون: “نشكر الأنصار على الدعم الكبير الذي أظهروه لنا، ومن جهتنا سنعمل على تحقيق التأهل للدور النهائي من أجل إسعادهم”.