حمرون: “سيكون موسما استثنائيا ومليئا بالألقاب”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى المستقدم الجديد لشباب بلوزداد، رزقي حمرون، سعادته بتأهيله رسميا في الفريق، مؤكدا تفاؤله بتحقيقهم موسم استثنائي، ومليئ بالألقاب.
وكتب حمرون عبر حسابه الرسمي على “فايس بوك”: “الحمد لله، تمّ تأهيلي رسميا في فريق شباب بلوزداد”.
كما أضاف: “يشرّفني الانضمام لنادي شباب بلوزداد للموسم القادم، سيكون موسما استثنائيا مليئا بالألقاب، كما هو الحال في كل موسم”.
وتابع رزقي حمرون: “أشكر أنصار الفريق على رسائل الدعم، وسأعمل على تشريف عقدي بالمشاركة في كتابة التاريخ في هذا النادي العريق”.
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