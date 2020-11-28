حمرون: “علينا الحفاظ على تركيزنا لتدارك نتيجتنا السلبية أمام البرج”

رفض مهاجم شبيبة القبائل، رزقي حمرون تقديم أعذار بعد تعادلهم السلبي أمام أهلي البرج مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل للتدراك.

وصرح حمرون للحساب الرسمي لشبيبة القبائل: “المباراة كانت جد صعبة، وللأسف الحظ لم يكن إلى جانبنا في هذه المواجهة، التي عجزنا فيها عن الوصل إلى شباك المنافس”.

وأضاف: “هذه النتيجة تعتبر سلبية بالنسبة لنا، بالنظر لعدم تمكنا من الإحتفاظ بالنقاط الثلاثة في ملعبنا، لكنا سنواصل العمل بكل جدية للتدارك، فالمشوار مازال طويلا”.

وأردف مهاجم الكناري: “صحيح أن المنافس تمركز في الدفاع، ما خلق لنا بعض الصعوبات، لكن هذا لن يكون عذرا بالنسبة لنا، حيث كان بإمكاننا تقديم آداء أفضل وتسجيل هدف على الأقل”.

وختم رزقي حمرون: “علينا الحفاظ على تركيزنا، والعمل بجدية أكبر، من أجل تدارك هذه الخسارة في خرجتنا المقبلة”.