حمرون: “فخورون بمشوارنا ومتأسفون على نتيجة قسنطينة”

أبدى مهاجم شبيبة القبائل، رزقي حمرون، رضاه بمشوار فريقه هذا الموسم، مؤكدا أسفه لنتيحة مباراة شباب قسنطينة أمام اتحاد العاصمة.

وصرح حمرون، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “نحن جد فخورين بمشوارنا، صحيح أننا سجلنا بعض التعثرات، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لتشكيلتنا الشابة”.

وأضاف مهاجم الكناري: “أضن أننا قدمنا مشوار جيد، وموسم في المستوى، لكنني متأسف مثل الجميع على النتيجة التي انتهت عليها مباراة قسنطينة”.

وتابع رزقي حمرون: “شخصيا وككل زملائي لم نتقبل نتيجة مباراة قسنطينة، شباب قسنطينة، لم ينهزم منذ سنوات في ميدانها، إلى غاية هذه المواجهة”.