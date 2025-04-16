حمرون: “نهدي تأهلنا لنهائي الكأس لكل أنصار الشباب”

أهدى مهاجم شباب بلوزداد، رزقي حمرون، التأهل لنهائي كأس الجمهورية، لكل أنصار الفريق، مبديا طموحهم في تحقيق الثنائية هذا الموسم.

وصرّح حمرون، عقب فوزهم في الدور النصف نهائي، أمام مولودية البيض: “نهدي هذا الفوز والتأهل لأنصارنا”.

كما أضاف مهاجم الشباب: “المباراة كانت صعبة امام منافس دخل بشكل جيد في المباراة، لكن التوفيق كان من جانبنا”.

وتابع رزقي حمرون: “سنواصل العمل، وخوض باقي مشوارنا مباراة، بمباراة، ونتمنى التتويج بالثنائية هذا الموسم”.