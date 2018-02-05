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حمرون يتوج كأفضل لاعب في قطر لشهر جانفي

الرياضة
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حمرون يتوج كأفضل لاعب في قطر لشهر جانفي
بقلم كريم.تيغرمت

تسلم الدولي الجزائري يوغورطا حمرون، لاعب نادي السد القطري، جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري، الخاصة بشهر جانفي المنصرم.

وجاء إختيار يوغورطا حمرون، لنيل هذه الجائزة، بعد تألقه الملفت طيلة شهر جانفي، رفقة ناديه السد القطري.

حيث لعب حمرون ثلاثة مباريات، بمعدل 251.6 دقيقة، أحرز فيها أربعة أهداف، ومنح تمريرتين حاسمتين.

وجاء تألق الجزائري خلال شهر جانفي، أمام نادي السيلية القطري، الذي سجل عليه حمرون هدفين، من أصل ستة أهداف تلقاها.

كما بصم يوغورطا، على هدفين آخرين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الغرافة، إضافة لتقديمه تمريرتين حاسمتين.

 

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