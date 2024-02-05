حمرون يعود لشبيبة القبائل ضمن الميركاتو الشتوي

حسمت إدارة فريق شبيبة القبائل، صفقة جديدة، ضمن الميركاتو الشتوي، بتعاقدها مع المهاجم يوغرطة حمرون.

وأعلنت إدارة الشبيبة اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن توقيع يوغرطة حمرون، على عقده مع الشبيبة.

وسبق لحمرون تقمص ألوان الشبيبة موسم 2014، قبل أن يخوض تجربة طويلة في أندية الخليخ، على غرار السد، والخور، ليعود مجددا إلى “الكناري” هذا الموسم.

وبعد يوغرطة حمرون (35 عاما)، ثاني صفقة يحسمها فريق شبيبة القبائل، في الميركاتو الشتوي، بعد تعاقدهم مع اللاعب المالي مامادو تراوري.