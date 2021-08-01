حمرون يوقع لموسمين للمريخية القطري

رسم المهاجم الجزائري يوغرطة حمرون انتقاله للدوري القطري، أين سيخوض تجربة جديدة انطلاقا من الموسم المقبل بألوان نادي المريخية.

وأعلنت إدارة النادي القطري، بصفة رسمية، عن إمضاء حمرون، على عقد الجديد، والذي يربطه مع المريخية لمدة موسمين.

وقرر المهاجم الجزائري، خوض تجربة جديدة في الدوري القطري، قادما من الدوري التركي، أين حمل ألوان نادي بي بي أرضروم.

يذكر أن يوغرطة حمرون، سبق له اللعب في الدوري القطري، أين حمل ألوان العديد من الأندية، على غرار السد، الخريطيات، ونادي قطر.