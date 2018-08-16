“حمرون” يُودع “السد” ويُعار لـ”الخريطيات”

وقع الدولي الجزائري، يوغرطة حمرون، لموسم واحد على سبيل الإعارة مع نادي “الخريطيات” قادما من جاره “السد”، ظهيرة اليوم الخميس.

ويُعتبر رحيل مُتوسط الميدان الهجومي عن صفوف “الزعيم” مُفاجئا، خاصة وأنه كان عُنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب البرتغالي “جيزوالدو فيريرا”.

ويستهدف النجم السابق لـ”شيتوا بوخارسيت” الحصول على فُرصة مع المنتخب الوطني، خاصة مع وصول، جمال بلماضي الذي يعرف مؤهلاته جيدا.

وحقق “حمرون” أرقاما مُحترمة، خلال الطبعة الماضية من “دوري النجوم”، مُتمكنا من تسجيل 12 هدفا خلال 19 مُباراة شارك فيها.

ودفع صاحب الـ29 عاما ثمن قيام إدارة “السد” بإستقدام الإسباني “غابي” من أتليتيكو مدريد والذي خطف “إجازته” المُخصصة لثالث المُحترفين بالفريق.