حمرون يُوقع هدفه الأول في الدوري المصري بعد مرور 18 جولة !

سجل اللاعب الجزائري، رزقي حمرون، صانع ألعاب فريق فاركو أمسية اليوم الاثنين، هدفه الأول في الدوري المصري.

ووقع لاعب الكناري السابق هدف التقدم لصالح فريقه بعد مرور 30 ثانية فقط من انطلاق لقاء فيوتشر، بملعب الإسكندرية لحساب الجولة 18.

حيث استغل حمرون كرة عرضية من الغيني جيفرسون حولها بتسديدة في مرمى فيوتشر ببراعة.

كما خاض حمرون 16 مباراة مع فاركو هذا الموسم، لكنه لم يسجل أي هدف بالدوري المصري.

مُكتفيا ب3 أهداف فقط في كأس الرابطة المصرية.