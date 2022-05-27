حمزاوي: الحركة الكشفية أثبتت إلتزامها تجاه الشعب وقضايا الوطن

أكد القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، اليوم الجمعة، أن الحركة الكشفية أثبتت التزامها تجاه الشعب وقضايا الوطن.

وأضاف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، في كلمة له بمناسبة فعاليات الإحتفال باليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية في طبعته الثانية،

بعدما أقره رئيس الجمهورية يوما وطنيا السنة الماضية،أن الحركة الكشفية أثبتت التزامها اتجاه شعبها وقضايا الوطن.

كما شاركت في العمليات التضامنية سيما ماتعلق بحرائق الغابات خلال الصائفة الماضية، بالاضافة الى مساهمتها في مجابهة الأزمة الصحية حائحة كورونا، الى جانب مرافقتها للسلطات العمومية في مختلف المحطات.

بالمقابل، دعا الى تغليب المصلحة العليا للبلاد، والوقوف سدا منيعا لمحاولات زعزعة استقرار الجزائر، و مس وحدتها الترابية،و الاصطفاف مع مساعي رئيس الجمهورية لبناء الجزائر الجديدة.

كما ترحم على مؤسس الكشافة الإسلامية محمد بوراس كما وقف باجلال وخشوع لتضحيات الأجداد والابطال والشهداء، بمناسبة ستينية الإستقلال.

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