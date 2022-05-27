حمزاوي: الحركة الكشفية أثبتت إلتزامها تجاه الشعب وقضايا الوطن
أكد القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، اليوم الجمعة، أن الحركة الكشفية أثبتت التزامها تجاه الشعب وقضايا الوطن.
وأضاف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، في كلمة له بمناسبة فعاليات الإحتفال باليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية في طبعته الثانية،
بعدما أقره رئيس الجمهورية يوما وطنيا السنة الماضية،أن الحركة الكشفية أثبتت التزامها اتجاه شعبها وقضايا الوطن.
كما شاركت في العمليات التضامنية سيما ماتعلق بحرائق الغابات خلال الصائفة الماضية، بالاضافة الى مساهمتها في مجابهة الأزمة الصحية حائحة كورونا، الى جانب مرافقتها للسلطات العمومية في مختلف المحطات.
بالمقابل، دعا الى تغليب المصلحة العليا للبلاد، والوقوف سدا منيعا لمحاولات زعزعة استقرار الجزائر، و مس وحدتها الترابية،و الاصطفاف مع مساعي رئيس الجمهورية لبناء الجزائر الجديدة.
كما ترحم على مؤسس الكشافة الإسلامية محمد بوراس كما وقف باجلال وخشوع لتضحيات الأجداد والابطال والشهداء، بمناسبة ستينية الإستقلال.
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كما أكد القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبدالرحمان حمزاري،
أن رئيس الجمهورية يولي أهمية للكشافة الإسلامية الجزائرية من خلال تكريسه يوما وطنيا لها.
وكشف حمزاوي خلال اعلانه رسميا عن انطلاق الموسم الكشفي من ولاية الأغواط تحت اشراف وزير الشباب والرياضة عبدالرزاق سبقاق.
عن مرافقة مؤسسات الدولة الجزائرية ودعهما للكشافة الاسلامية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.
وأضاف حمزاوي أن الرئيس تبون كرّس 27 ماي كيوم وطني لذكرى استشهاد مؤسس الكشافة محمد بوراس. كما قرر رئيس الجمهورية التكفل بتوفير البذلة الكشفية اعترافا بدورها في بناء المجتمع.
من جانبه أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن الأزمة الصحية التي مرت بها البلاد جراء الجائحة أثرّ على نشاط الكشافة الإسلامية.
من حيث تنظيم المخيمات الصيفية و العديد من النشاطات السنوية.
الى جانب ذلك، دعا القائد العام للكشافة الجزائرية إلى الوقوف ضد كل محاولات المساس بالوحدة الوطنية والوقوف ضد الدسائس التي تُحاك ضد الجزائر وشعبها.