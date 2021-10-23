حمزاوي: الكشافة الإسلامية الجزائرية تحظى بدعم هام من رئيس الجمهورية

أكد القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبدالرحمان حمزاري، أن رئيس الجمهورية يولي أهمية للكشافة الإسلامية الجزائرية من خلال تكريسه يوما وطنيا لها.

وكشف حمزاوي خلال اعلانه رسميا عن انطلاق الموسم الكشفي من ولاية الأغواط تحت اشراف وزير الشباب والرياضة عبدالرزاق سبقاق. عن مرافقة مؤسسات الدولة الجزائرية ودعهما للكشافة الاسلامية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

وأضاف حمزاوي أن الرئيس تبون كرّس 27 ماي كيوم وطني لذكرى استشهاد مؤسس الكشافة محمد بوراس. كما قرر رئيس الجمهورية التكفل بتوفير البذلة الكشفية اعترافا بدورها في بناء المجتمع.

من جانبه أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن الأزمة الصحية التي مرت بها البلاد جراء الجائحة أثرّ على نشاط الكشافة الإسلامية من حيث تنظيم المخيمات الصيفية و العديد من النشاطات السنوية.

الى جانب ذلك، دعا القائد العام للكشافة الجزائرية إلى الوقوف ضد كل محاولات المساس بالوحدة الوطنية والوقوف ضد الدسائس التي تُحاك ضد الجزائر وشعبها.

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