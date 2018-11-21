حمزاوي: المرأة الجزائرية أصبحت تفكر مثل الرجال.. !

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
حمزاوي: المرأة الجزائرية أصبحت تفكر مثل الرجال.. !
بقلم أسماء.ع

أكد المختص في علم الإجتماع، عبد الكريم حمزاوي، أن المستوى الثقافي للمرأة الجزائرية انخفض، رغم ارتفاع مستواها التعليمي.

وأوضح، الأستاذ حمزاوي، أن في الماضي كان المستوى التعليمي ضعيف، لكن في المقابل تتلقى قيم جيدة من قبل المحيطين بها.
وأضاف، المتحدث، أن المرأة أصبحت تنافس الرجال في كل الوظائف، حيث خرجت عن جلد ثوبها.
وأشار إلى أنها أصبحت تفكر مثل الرجال، فهي تسعى لكسب المال وسيارة وعمل جيد.
وقال حمزاوي، إنّ المرأة الناجحة هي التي تبني أسرة واستقرار نفسي وليس تلك التي تجمع الأموال.
وأكد الأستاذ أن استراتيجية أوروبا، هي تزويج بناتها لشبابنا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com