حمزة آل سيد الشيخ: الشروع في إنجاز واحة الوحدة الإفريقية قريبا

كشف الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ، عن الشروع قريبا في إنجاز مشروع واحة الوحدة الإفريقية.

ويهدف المشروع إلى العناية بالتراث البيئي الصحراوي وكذا الأنظمة الصحراوية التي ستخلق حركية اقتصادية ومنفعة كبيرة للبيئة.

وأوضح الوزير المنتدب خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم إعطاء إشارة إنطلاق المشروع الأيام القليلة القادمة.

وأشار الوزير إلى أن هذه العملية سيكون فيها الشريك الأساسي المجتمع المدني الذي سيساهم في بنائه وحمايته وسقيه.

من جانب أخر إعتبر آل سيد الشيخ أن قطاعه لديه وظيفة رقابية على المؤسسات التي تمس بسلامة البيئة.

وشدّد الوزير المنتدب، أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين جميع القطاعات لحماية البيئة ووضع إستراتيجية لإزالة التلوث.

وبخصوص شرطة البيئة الصحراوية، كشف الوزير المنتدب، أنه “سيتم قريبا الانتهاء من هذا المشروع بعد أن تم وضع اللمسات الأخيرة”.