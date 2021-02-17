حمزة آل سيد الشيخ يبحث مع السفير السعودي تعزيز آفاق التعاون الثنائي

استقبل الوزير المنتدب المكلف بالبيئةالصحراوية حمزة آل سيد الشيخ، اليوم الأربعاء السفير السعودي بالجزائر عبد العزيز بن براهيم العميرني.

وتمحور اللقاء حول الأولويات البيئية وفقا للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة أفق 2035.

كما تبادل الطرفان الحديث حول أهم المحاور التي يمكن التعاون و التشارك الثنائي فيها بين الدولتين :

-توفير خدمة ترقيم الإبل و الأنواع الحيوانية كالغزال والتي تسمح بترقيم الأنواع الحيوانية و تحدد موقع تواجدها.

– التعاون في مجال المحميات الطبيعية والتطرق للنموذج السعودي في تسيير المحميات

-تأسيس فوج عمل مشترك يجمع ممثلين من وزارة المياه والبيئة والزراعة للمملكة العربية السعودية و ممثلين من طرف الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية.