حمزة أل سيد الشيخ: إنطلاق قافلة مساعدات نحو مناطق الظل بالجنوب

الوطني
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حمزة أل سيد الشيخ: إنطلاق قافلة مساعدات نحو مناطق الظل بالجنوب
بقلم أمينة داودي

قال الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة أل سيد الشيخ، أنه سيتم اليوم الأربعاء إنطلاق قافلة مساعدات لمناطق الظل بالجنوب.

وأضاف الوزير المنتدب على هامش إنطلاق القافلة من مطار الجزائر الدولي، أن القافلة تتكون من وفد من بلدية الشراقة وولاية الجلفة.

وكشف الوزير المنتدب، أن الغرض من القافلة الطبية هو المعاينة الصحية والتحسيس والتوعية.

خاصة وان الوضع في الجزائر خطير يستدعي رفع مستوى الوعي ودرجات التأهب بسبب الإرتفاع الرهيب لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

من جهته قال عريوة محمد الأمين رئيس المنظمة الوطنية للمجتمع المدني والمواطنة، أن القافلة تضم 40 طبيب مختصين وعامون.

بالإضافة إلى طاقم من الممرضين متجهين نحو ولاية ورقلة ومناطق الظل لكي نكون في المناطق التي يتعذر الوصول إليها.

وتتمثل المساعدات في وسائل الوقاية الشخصية، التشخيص والمعاينة في مناطق الظل التي تنعدم فيها الظروف.


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