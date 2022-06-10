حمزة دغدغ: “نتوقع أحسن مشاركة للجزائر في الألعاب المتوسطية بوهران”

أبدى رئيس الوفد الجزائر لألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران 2022)، حمزة دغدغ، تفائله بتسجيل الجزائر لأحسن النتائج في تاريخ مشاركاتها.

وصرح دغدغ، في هذا الخصوص، لتلفزيو ن “النهار”عامل الأرض، والجمهور يصب في صالح الرياضيين الجزائريين”.

كما أضاف: “أتوقع أن تسجل الجزائر، في هذه الطبعة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أحسن نتائج لها”.

يذكر أن ألعاب البحر المتوسط 2022، المقرر بوهران، ستنطلق فعالياتها في الـ25 جوان الجاري، وستدوم إلى غاية 6 جويلية.