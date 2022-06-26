قناة النهار “حمزة عصماني :” ضمنّا 3 ميداليات ومزال الخير بقلم قناة النهار نشر في 26 جوان 2022 - 12:52 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 64 0 “حمزة عصماني :” ضمنّا 3 ميداليات ومزال الخير إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MbF8g اقرأ أيضا سياسة: تنصيب المجلس الأعلى للشباب.. إنطلاقة جديدة في تجسيد الديموقراطية التشاركية قناة النهار 20 جوان "والد المترشحة المقصية بسطيف :" بنتي راحلها الباك وراهي في المستشفى قناة النهار 16 جوان دلال خير: أب رفض الإستسلام من اجل إبنته سارة التي تحتاج إلى عملية زراعة قلب قناة النهار 10 جوان أبطال الجزائر يصنعون الحدث في رحلة القطار..النوم الدومين والضحك قناة النهار 23 جوان النهار ترندينغ: مناصرو الخضر ينظفون مدرجات ملعب 5 جويلية في لقطة حضارية وبلايلي يبدع بهدف عالمي قناة النهار 05 جوان ولي تلميذ من البدو الرّحل : قدمنا كل الدّعم لأبنائنا لتحقيق نتائج إيجابية قناة النهار 13 جوان رئيس الجمهورية : إستمرار تهميش الدول النامية يشكل مصدر مؤكد لعدم الإستقرار وغياب التكافؤ في التنمية قناة النهار 25 جوان رئيس الجمهورية يستقل المروحية الرئاسية من مطار وهران نحو الرأس الأبيض بعين الكرمة قناة النهار 23 جوان بكالوريا2022: المترشحون على الأعصاب قبل إمتحان الرياضيات قناة النهار 13 جوان "إنطباعات المترشحين للباك شعبة لغات أجنبية .."موضوع الألمانية كان ساهل قناة النهار 16 جوان