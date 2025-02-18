حمزة عماري بطلا لـ “طواف الجزائر” للدراجات 2025

تُوّج الجزائري، حمزة عماري، دراج نادي مدار بروسيكلينغ تيم، بلقب طواف الجزائر للدراجات 2025، بعد المرحلة العاشرة والأخيرة، التي جرت اليوم الثلاثاء.

وفاز الجزائري الآخر، حمزة ياسين، بمرحلة الختام، التي جرت على مسافة 83.5 كلم، بين مدينتي ورقلة وحاسي مسعود.

وفي الترتيب العام النهائي لطواف الجزائر2025، احتل دراج مدار بروسيكلينغ تيم، حمزة عماري، المركز الأول في ظرف 32 سا 54 د 33 ثا.

وتفوق عماري، على كل من البلجيكي روتجار فوتار بتوقيت 32 سا 54 د 44 ثا). في المركز الثاني، بينما عاد المركز الثالث للجزائري الآخر. ودراج نادي مدار بروسيكلينغ تيم، يوسف رقيقي، بتوقيت قدره 32 سا 54د 50 ثا.

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