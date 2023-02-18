قناة النهار حمزة قيطاري .. صوت يصدح بالإنشاد والفن الملتزم بقلم قناة النهار نشر في 18 فيفري 2023 - 16:10 إنشاد شارك غرِّد أرسل 69 0 حمزة قيطاري .. صوت يصدح بالإنشاد والفن الملتزم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8OIwB اقرأ أيضا سوريا: هذه هي كواليس قاعة العمليات لفرقة البحث والإنقاذ لأعوان الحماية المدنية الجزائرية بحلب قناة النهار 10 فيفري تقييم تلاميذ الإبتدائي في التربية الإسلامية.. تلاوة القرآن بأحكام التجويد قناة النهار 13 فيفري "شينوية" في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لمناصرة أشبال بوقرة قناة النهار 04 فيفري الشيخ النوي: العلامة الكاملة للمسؤولين والواقفين على تنظيم "الشان".. يعطيكم الصحة قناة النهار 05 فيفري 3 وفيات في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بسعيدة قناة النهار 03 فيفري الجزائر ترسل 210 طن من المساعدات إلى ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا قناة النهار 07 فيفري الدبلوماسية البرلمانية.. خطوات ثابتة في مسار دعم الدبلوماسية الجزائرية قناة النهار 30 جانفي شاهد لحظة عزف النشيد الوطني "قسما" من داخل مدرجات ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 04 فيفري البيض: عائلة الطفل عبد الجليل تطالب المساعدة لإجراء عملية تجميلية لإبنها من آثار الحروق قناة النهار 01 فيفري "هذا ماقالته الفنانة عتيقة عن عثمان عريوات.."كي تشوفو واقف تضحك قناة النهار 14 فيفري