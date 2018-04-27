حمزة كودري: “محافظ اللقاء إستفزني وهدّدني بإنهاء مسيرتي الكروية”

أكد متوسط ميدان إتحاد العاصمة حمزة كودري أنه تعرض للإستفزاز من طرف محافظ اللقاء خلال مباراة شباب قسنطينة وإتحاد العاصمة برسم الجولة الـ26 من البطولة.

ونشط حمزة كودري ندوة صحفية صبيحة اليوم الجمعة بقاعة المحاضرات التاعبة لملعب عمر حمادي ببولوغين قائلا:

“تفاجئت كثيرا بهذه العقوبة الصارمة بسبب تصرف لم أقم به..سأوضح لكم ما حدث بالضبط خلال هذه المباراة، حيث إتجهت مباشرة لحكم اللقاء من أجل الحصول على تفسيرات حول طرد لاعبين من الفريق وهذا أمر عادي..بعدها جائني هذا الشخص اللذي يقولون عليه محافظ اللقاء زاللذي لم يسبق لي وأن إلتقيته، حيث جائني من الوراء وسحبني من القميص مثلما شاهدتموه في الفيديو، وكانت ردة فعلي عادية حيث قلت له “نحي يدك” ”

“هذا الشخص كان يعتقد أنه كل شيء في هذه البلاد، فعندما تحدثت معه بهذه الطريقة قال لي “نعلقلك السباط”…لذلك كانت ردة فعلي بتلك الطريقة، لأنه من غير المعقول أن شخص عادي “يعلقلي الصباط” ولم اكن على دراية بأنه محافظ اللقاء”

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