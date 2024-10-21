حمزة ياسين يتوج بطلا للدورة الوطنية للدراجات الهوائية

توج الدراج حمزة ياسين، أمس الأحد، بالنسخة الأولى من الدورة الوطنية للدراجات الهوائية، والتي جرت بمدينة تلمسان.

وتصدر حمزة ياسين، من نادي “مدار برو تيم”، الترتيب العام فردي، بمجموع 6سا و45د، متقدما على زميليه ميموني أسامة (6سا و46د و50 ث)، ومنصوري إسلام (6سا و 46د و52 ث).

وفي فئة الأواسط، عاد التتويج للدراج رياحي أنس، من نادي أمل المالح (عين تموشنت)، الفائز بالمراحل الأربعة، بعدما أنهى سباق السرعة النهائي على مسافة 57 كلم في توقيت قدره (1سا و28 د 45 ث).

وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، تميزت هذه التظاهرة الرياضية بمستوى فني مقبول، وتنظيم جيد حسب المختصين.

كما عرفت هذه التظاهرة التي نظمتها الرابطة الولائية لتلمسان، على مدار أربعة أيام، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للدراجات، ومديرية الشباب والرياضة بالولاية، مشاركة 51 دراجا، من فئتي الأواسط، والأكابر يمثلون 12 ناديا.