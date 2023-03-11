حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الرابعة لطواف الجزائر الدولي

افتك الدراج الجزائري حمزة ياسين. أمس الجمعة. المركز الأول في المرحلة الرابعة لطواف الجزائر الدولي 2023.

وجرت هذه المرحلة من طواف الجزائر الدولي 2023، بين مدينتي بسكرة وباتنة، على مسافة 114.5 كلم.

كما قطع حمزة ياسين، المسافة في وقت قدره 2سا، 54د، و16ثا، احتل بها المركز الأول، متبوعا بالروسي روستوفتسيف، ثم الجزائري الآخر يوسف رقيقي.

ويعد هذا ثاني فوز يحققه حمزة ياسين، في طواف الجزائر الدولي الجاري، بعد فوزه بالمرحلة الثانية بين برج بوعريريج، والمسيلة على مسافة 121 كلم.

وتجرى اليوم السبت المرحلة الخامسة من طواف الجزائر الدولي 2023، بين ولايتي باتنة وسطيف على مسافة 143.9 كلم.