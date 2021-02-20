حمس: إطلاق سراح سجناء الرأي بادرة جيدة وعد بها رئيس الجمهورية الأحزاب وجسدها

قالت حركة مجتمع السلم، إن إطلاق سراح سجناء الرأي بادرة جيدة وعد بها رئيس الجمهورية الأحزاب التي التقاها، وجسدها عمليا.

وأفادت أنها خطوة تساعد على التهدئة وخلق بيئة سياسية مناسبة لتجسيد دولة القانون التي لا يخاف فيها ناشط سياسي الملاحقة.

وبما يفتح المجال للمنافسة النزيهة المؤهلة للتوافق الوطني الذي يحمي الإرادة الشعبية ويسهل الانتقال الديمقراطي الحقيقي.

كما يفوت الفرصة على القوى الداخلية والخارجية التي تستغل الظروف بغرض الابتزاز من أجل مصالحها.

ودعت السلطات إلى الاهتمام بملف المحكوم عليهم في التسعينيات ومطالب عائلاتهم ضمن مأساة وطنية لم تفك كل خيوطها إلى الآن.