حمس: إنتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن فرصة هامة في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم

باركت حركة مجتمع السلم حمس في بيان لها إنتخاب الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة.

كما إعتبرت حمس هذا الانجاز على انه يثمن دور وجهود الدبلوماسية الجزائرية، ويعزز موقع الجزائر إقليميا ودوليا،. بالإضافة إلى أنه يؤكد دورها العربي والاسلامي والافريقي.

وجاء في بيان حمس أن إنتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن، فرصة سانحة لتموقع الجزائر ضمن تحول نحو عالم متعدد الأقطاب. حيث أن هذا العالم يفرض أداء دور يحمي مصالح الشعوب ويحافظ على وحدة البلدان ويحترم الخصوصيات الدينية والثقافية.

كما انه فرصة هامة لمساهمة الدبلوماسية الجزائرية في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسـطينية المركزية. وكذا الدفاع عن القضية الصحراوية العادلة، والاستمرار في إرساء دعائم السلم والأمن عبر حل النزاعات الاقليمية. وتطويق بؤر التوتر، بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وتغليب لغة الحوار والتعايش.