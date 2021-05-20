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حمس: الإعتداء الهمجي الذي وقع للمعلمات ببرج باجي مختار صدمة وطنية عظيمة

الوطني
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حمس: الإعتداء الهمجي الذي وقع للمعلمات ببرج باجي مختار صدمة وطنية عظيمة
بقلم خالد زوبيري

أدانت حركة مجتمع السلم، في بيان لها مساء يوم الخميس، الاعتداء الهمجي الذي وقع للمعلمات ببرج باجي مختار.

وجاء في البيان، “إن الحركة تعتبر هذا الإعتداء الهمجي صدمة وطنية عظيمة، تدل على ان سحيق للقيم والأخلاق والضمير لدى هؤلاء الوحوش المعتدين ولمن رآهم ولم يحرك ساكنا لنجدة الفتيات،كما أنه يمثل ثغرة أمنية هائلة من حيث عدم توفير الحراسة للمؤسسات التعليمية.”
قبل ان تضيف حمس:”إن واجب السلطات المختصة أن تسخر كل إمكانياتها لإلقاء القبض على كل الجناة وتسليط أقصى العقوبات عليهم، ومحاسبة المسؤولين عن التفريط الأمني، كما يجب على السلطات وكل المعنيين أسريا واجتماعيا توفير الرعاية اللازمة للفتيات المعتدى عليهن.”
وفي الختام، دعت الحركة الهيئات العلمية والبحثية المختصة دراسة هذه الحالة الغريبة على سكان برج باجي مختار الأصلاء والتي لم تكن موجودة في بلادنا ومعرفة أسبابها واقتراح طرق علاجها واستئصالها حتى لا تتكرر أبدا.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=998468

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