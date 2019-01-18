حمس تأمر مناضليها ومنتخبيها الإستعداد لجمع التوقيعات للرئاسيات

دعا المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم كل هياكل ومؤسسات الحركة والمناضلين والمنتخبين، لللتأهب والإستعداد، لجمع التوقيعات وخوض غمارالإنتخابات الرئاسية.

وأمرالمكتب هياكله ومنتخبيه ومناضليه للإستعداد، حتى لا يتم هدر المزيد من الوقت في حالة قررمجلس الشورى الوطني المشاركة في الرئاسيات.

كما شدد المكتب التنفيذي الوطني للحركة على ضرورة اجتماع الهيئة الوطنية والهيئات الولائية،غدا السبت لمباشرة أعمالها ذات الصلة بهذا الملف.

وستنعقد الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني أيام 25-26 جانفي الجاري.

حيث سيتم الفصل خلالها في مختلف الخيارات التي سيقترحها المكتب التنفيذي الوطني للحركة.

وأعلنت الحركة من خلال البيان بأنها ستواصل جهدها حتى تحقق المبتغى، مهما كانت مآلات الإنتخابات الرئاسية في أفريل 2019.

مؤكدة بأنها مستعدة للنقاش والتعامل الإيجابي مع أي فرصة توافقية مع السلطة والمعارضة، على حد سواء بعد الإنتخابات الرئاسية.