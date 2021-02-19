حمس تبارك مضمون خطاب رئيس الجمهورية

ثمنت حركة مجتمع السلم مضمون خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي وجهه للأمة أمس الخميس.

وباركت الحركة في بيان لها، اليوم الجمعة، التزامه بالتوجه نحو انتخابات تفرز مؤسسات جديدة ذات شرعية ومصداقية.

بالإضافة الى التزامه الصارم بأن هذه المؤسسات ستعبر فعليا عن الإرادة الشعبية، وأن لا يصيبها ما يطعن في شرعيتها بأي شكل من الأشكال.

كما ثمنت حركة مجتمع السلم، قرار رئيس الجمهورية، إطلاق سراح المساجين السياسيين،

بالإضافة الى التزامه بأن تأسيس الأحزاب والجمعيات سيكون بمجرد الإخطار دون الحاجة إلى التعقيدات الإدارية السابقة.

والتزامه بالقضايا الدولية العادلة خصوصا تأكيده على قداسة القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وبمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الشهيد والحراك الشعبي، أكدت الحركة التزامها بعهد الشهداء في بناء دولة جزائرية ديمقراطية شعبية ذات سيادة.

وهذا ضمن إطار المبادئ الإسلامية، واستمرار نضالها من أجل تجسيد أهداف الحراك في مكافحة الفساد وتجسيد الإرادة الشعبية والسيادة الوطنية.