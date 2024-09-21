حمس تدعو إلى حوار وطني “واسع وجامع”

دعت حركة مجتمع السلم حمس اليوم إلى حوار حوار وطني “واسع وجامع” من شأنه أن يتيح التعبير عن وجهات النظر المتعددة ويفتح أفق النقاش حول الخيارات المستقبلية للبلاد.

وفي بيان للحركة عقب عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني، برئاسة رئيس حساني شريف عبد العالي أكدت على أهمية “مباشرة حوار وطني واسع وجامع يتيح التعبير عن وجهات النظر المتعددة, ويختلف من حيث آلياته وإلزامية مخرجاته عن الحوارات السابقة, ويفتح أفق النقاش حول الخيارات المستقبلية للبلاد, ويجسد الشراكة السياسية المطلوبة”.

كما دعت حركة حمس إلى “إصلاح سياسي وقانوني عميق” للقوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها “قانون الانتخابات, وقانوني البلدية والولاية واستعجال الإصلاح القانوني والمؤسسي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برؤية توافقية”.

ومن جهة أخرى، دعت الحركة إلى “إصلاح عاجل للجماعات المحلية من خلال التوافق على تقسيم إقليمي جديد يراعي التطلعات التنموية الجديدة”.

وفي بخصوص الشأن الإقليمي والدولي, أكدت حمس على “ثباتها في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة وضرورة استعجال إجراءات تضامنية إنسانية عاجلة لسكان غزة”, ونددت بما يتعرض له لبنان الشقيق من “سياسة التركيع”, مع تأكيد تضامنها مع المقاومة اللبنانية.