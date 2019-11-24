حمس تدعو البرلمان الأوروبي عدم التدخل في شؤون الجزائر

دعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، نواب البرلمان الأوروبي ومن يقف وراءهم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وطالبت بالكف عن زرع الشك في نفوش الناس من خلال المحاولات اليائسة التي ينتهجونها للاستثمار في أزمات الدول.

وجاء في بيان المجموعة البرلمانية، لـ”حمس”، “تابعة المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي، والذين يستغلون الظروف التي تمر بها الجزائر.

وأكدت المجموعة البرلمانية على أهمية الجزائر في المنطقة والدور الذي تلعبه بحكم موقعها الجيوسياسي.

وأشارت أن التعاون الدولي الدائم هو الذي يضمن مصالح الدول ويحترم فيه سيادتها واستقلالها وحرية شعوبها.

واعتبرت المجموعة البرلمانية لحمس الظرف الذي تمر به البلاد شأن داخلي وأن الامة الجزائرية ستقف في وجه المطامع الأجنبية.

وأضاف بيان حمس ” ان الشعب الجزائري الذي أبهر العالم بحراكه السلمي الذي لا يزال مستمرا وصامدا، قادر على ايجاد الحلول لمشاكله الداخلية دون املاءات من أي جهة كانت وفق المنظور الجزائري للتوافق الوطني والحريات والانتقال الديمقراطي الذي ندعو اليه”.