حمس تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لأجل وقف الوحشية الصهيونية

أصدرت حركة مجتمع السلم، مساء اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، دعت فيه المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف الوحشية الصهيونية ضدَّ الشعب الفلسطيني في مدينة رفح ومخيمات النزوح فيها.

وجاء في البيان، “أن حركة مجتمع السلم تتابع التطورات الخطيرة التي تعيشها القضية الفلسطينية، إثر قيام الكيان الصهيوني الغاشم بارتكاب مجازر وحشية مروعة ضدَّ الشعب الفلسطيني في مدينة رفح ومخيمات النزوح فيها، وهو الهجوم النازي للجيش الإسرائيلي الذي يغذِّيه اليمين المتطرِّف الحاكم في الكيان الصهيوني، والذي يتحدَّى فيه كل الأعراف والقوانين والقيم والمؤسسات الدولية.”

وأضافت حمس:”هي المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد إلى الآن، ومئات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.”

وأكدت حركة مجتمع السلم أن هذه المجازر الفظيعة تُعَدُّ استمرارًا في حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري، وإمعانًا في انتهاك القانون الدولي، وتجاهلاً للتحذيرات الأممية والهيئات الحقوقية من مخاطر هذه الحرب المجنونة.

وفي هذا الإطار، دعت حمس المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذه الوحشية الصهيونية.

وللإشارة، أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين مقتل عشرات الأشخاص جراء قصف صهيوني استهدف مدينة رفح جنوب القطاع الفلسطيني.