حمس تطالب بفتح الحدود مع المغرب

طالب رئيس حزب حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، إلى فتح الحدود بين الجزائر و المغرب.

وقال مناصرة خلال تجمع شعبي نشطه بمدينة مغنية الحدودية بولاية تلمسان، تمنينا أن تكون الحدود مفتوحة.

ليس من المعقول أن تبقى الحدود مغلقة رغم إدراكنا بالمشاكل، وصحيح نحمي حدودنا ونحصنها ولكن لا يعني ذلك غلق الحدود.

منذ يومين المغرب قد أطلق قمر صناعي ومنذ سنة 2000 والجزائر والمغرب يتنافسان في ذلك.

وتساءل مناصرة عن هذا التنافس لما لا يكون تعاون وتكامل بين الدول الأشقاء مهما كانت المشاكل واختلفت السياسات.

وأكد رئيس حركة “حمس” أنه ورغم إنحياز الحركة للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية.

ولكن إذا أخطأ وزير الخارجية في أي تصريح نقول له أخطأت ولا نبرر له خطأه.