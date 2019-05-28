“حمس” تطلق حملة وطنية تحت شعار “الجزائريون يتشاورون”

أطلقت الأمانة الوطنية للشؤون السياسية لحركة مجتمع السلم “حمس”، حملة وطنية تحت شعار “الجزائريون يتشاورون”.

وعبر بيان الحركة، قالت الأخيرة أن الفكرة، جاءت لإغتنام فرصة مناسبة رمضان والإفطارات السنوية الولائية.

والتي أصبحت فضاء سياسيا مميزا تلتقي فيه نخب الأمة من فاعلين سياسيين واجتماعيين وجامعيين وإطارات.

وتدوم الحملة التي أعلنت “حمس” شهرا كاملا من 20 ماي إلى 20 جوان 2019.

وتأتي الحملة حسب ذات المنشور، بمناسبة الذكرى 29 لتأسيس حركة مجتمع السلم والذكرى 16 لوفاة الشيخ محفوظ نحناح.

وكذا قصد مواصلة النقاش السياسي محليا بين نخب الأمة والفاعلين في الحراك الشعبي الجزائري حول الأزمة الراهنة، وسبل الخروج منها.