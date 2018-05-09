حمس تعقد مؤتمرها السابع غدا بالعاصمة

تنطلق غدا الخميس بالجزائر العاصمة، أشغال المؤتمر الاستثنائي السابع لحركة مجتمع السلم “حمس”.

تحت شعار “التوافق الوطني..الانتقال الديمقراطي وتطوير السياسات”.

بمشاركة أكثر من 1800 مندوب يمثلون 48 ولاية وكذا الجالية الوطنية بالخارج.

وسيتم خلال هذا المؤتمر الذي يدوم 3 أيام تقييم ومناقشة حصيلة حركة مجتمع السلم خلال العهدة السابقة .

ومناقشة البرنامج الجديد الذي تقترحه حركة مجتمع السلم خلال العهدة القادمة “2018/2023 ” سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

كما سيناقش الهيكلة التنظيمية للحركة بما ذلك القانون الأساسي ،وسيتم خلال هذا المؤتمر الكشف عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الحركة.

على ان يتم اجراء الانتخابات الخاصة بهذا المنصب القيادي خلال أشغال المؤتمر.