حمس تُصدر بيانا حول الرئاسيات المقبلة

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، اليوم الأحد، في لقاء استثنائي برئاسة عبد العالي حساني شريف، لتدارس المستجدات السياسية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المسبقة.

وحسب بيان للحزب، تم التأكيد، بعد النقاش والتداول على ما يلي:

اعتبرت الحركة أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر موعدٌ سياسي مهم، وذو أولوية وطنية للوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود. وتعزيز للتداول السلمي على السلطة الذي يقتضي الممارسة الشفافة والحوار الجاد والمسؤول. حول مختلف مدخلات العملية السياسية والانتخابية وتوسيع التشاور مع الطبقة السياسية.

كما أكدت الحركة على ضرورة توفير الشروط السياسية الضرورية التي تحقق التنافسية والتعددية وتضفي الشرعية والمصداقية. لاسيما فتح المجال السياسي. وتكريس الحريات الإعلامية وحياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة. خلال كل مراحل المسار الانتخابي. واستعادة ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنبه الحركة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات وتحسين البيئة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية كضمانة أساسية لنجاح إجراء الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية. وذلك عبر حوار وطني يأخذ بعين الاعتبار تصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية المسجلة في الاستحقاقات السابقة.

وتدعو الحركة إلى تعميق وإرساء أجواء الثقة والممارسات المسؤولة والخطاب الرسمي المتوازن. وإعادة الاعتبار للمنافسة السياسية لتجاوز الإكراهات. والضغوطات الخارجية التي تستهدف التأثير على استقرار المؤسسات وسير الاستحقاقات الوطنية.

وتؤكد الحركة أن تقدير الموقف واتخاذ القرار المرتبط بالانتخابات الرئاسية ستتخذه مؤسسات الحركة المخولة ويتخذ مجلس الشورى الوطني القرار النهائي.