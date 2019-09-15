حمس: “مقري لم يطلب رئاسة السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات”

فندت حركة مجتمع السلم، اليوم، ما تم تداوله بخصوص طلب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، رئاسة السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.

وجاء ببيان حمس، إن ما تم تداوله افتراء، ضمن حملة التشويه التي تتعرض لها الحركة ورئيسها، لأغراض سياسية غير أخلاقية.

وتضيف الحركة بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر .

أما بخصوص موقف حمس من السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات، فإن من يحكم على اللجنة ومصداقيتها هو دورها عند الانتخابات.

وأكدت حمس أن نزاهة الانتخابات مرتبطة أساسا بالإرادة السياسية للنظام السياسي الحاكم، وهذه السلطة ستأخذ الدور والمساحة التي ستمنح لها.