حملات تحسيسية حول التسممات الغذائية بالوسط المدرسي يوم 8 مارس

تعتزم وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بالقيام بحملات تحسيسية داخل المؤسسات التربوية. بداية من 8 مارس القادم ، للوقاية من التسممات الغذائية التي انتشرت كثيرا داخل المطاعم المدرسية .

وسيتم التركيز خلال هذه الحملات التحسيسية على النظافة إضافة الى تكثيف زيارات البياطرة. لمعرفة مدى صلاحية اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء الذي يتم تقديمها للتلاميذ .

هذا وقد كانت وزارة التربية في أكتوبر الماضي قد رفعت سعر الوجبة الواحدة للتلاميذ الى 65 دينار و75 دينار في الجنوب .

للاشارة فقد فتحت وزارة الداخلية لجنة تحقيق معرفة أسباب تسمم عدد من التلاميذ داخل المؤسسات التربوية وتحويل المتسببين إلى العدالة.

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