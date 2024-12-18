قناة النهار حملات تحسيسية لتخفيض سعر كوب القهوة..استجابة واسعة من المقاهي بقلم قناة النهار نشر في 18 ديسمبر 2024 - 14:30 شارك غرِّد أرسل 187 0 حملات تحسيسية لتخفيض سعر كوب القهوة..استجابة واسعة من المقاهي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/p3RRx اقرأ أيضا والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر نقل : سيناريو الرشق بالحجارة على القطارات يتواصل .. إلى متى قناة النهار 08 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية بأم البواقي بسبب المستشفى اللغز بعين كرشة قناة النهار 05 ديسمبر فلاح يشتكي لوالي أدرار التهميش والتقصير الذي يتعرض له من طرف المقاولين قناة النهار 08 ديسمبر سوق أهراس : تفاصيل العثور على رضيعة حديثة الولادة ! قناة النهار 08 ديسمبر طالع هابط : أعمدة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في خنشلة لكن لا تشتغل في الليل .. مخك يحبس قناة النهار 05 ديسمبر مرضى القصور الكلوي..معاناة طويلة من أجل العلاج قناة النهار 01 ديسمبر علي بن شيخ : عمري ماكان عندي مشكل مع محي الدين.."هذا ماحدث بيننا" قناة النهار 10 ديسمبر طالع هابط : سكان حي الدشرية بالشلف يغرقون في مياه الصرف الصحي بسبب إنسداد البالوعات قناة النهار 05 ديسمبر