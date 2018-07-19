حملات تحسيسية من حوادث المرور تزامنا مع موسم الحر بورقلة

إنطلقت، صبيحة اليوم الخميس، بورقلة حملات تحسيسة من حوادث المرور، خاصة مع إزدياد في نسبة الحوادث تحت شعار “الحذر واليقظة من أجل التمتع بعطلتكم”.

و أشرف والي الولاية، عبد القادر جلاوي، على إنطلاق الحملة التحسيسية للوقاية عبر الطرقات.

وجاءت هذه العملية تزامنا مع فصل الصيف، وذلك بمفترق الطرقات ورقلة – تقرت- حاسي مسعود

كما أنها تأتي في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيص حوادث المرور.

وتم إستعمال الوسائل الحديثة في هذه العمليات التحسيسية و تطبيق الصارم قانون المرور

كما لقيت هده الحملة إستحسان مستعملي طرقات، و كذا جمعيات النشطة في هذا المجال.

يشار إلى أنّ، هذه الحملات ستستمر طيلة أيام الصيف.