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حملات تحسيسية من حوادث المرور تزامنا مع موسم الحر بورقلة

أخبار الجزائر
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حملات تحسيسية من حوادث المرور تزامنا مع موسم الحر بورقلة
بقلم إيمان ض

إنطلقت، صبيحة اليوم الخميس، بورقلة حملات تحسيسة من حوادث المرور، خاصة مع إزدياد في نسبة الحوادث تحت شعار “الحذر واليقظة من أجل التمتع بعطلتكم”.

و أشرف والي الولاية، عبد القادر جلاوي، على إنطلاق الحملة التحسيسية للوقاية عبر الطرقات.

وجاءت هذه العملية تزامنا مع فصل الصيف، وذلك بمفترق الطرقات ورقلة – تقرت- حاسي مسعود

كما أنها تأتي في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيص حوادث المرور.

وتم إستعمال الوسائل الحديثة في هذه العمليات التحسيسية و تطبيق الصارم قانون المرور

كما لقيت هده الحملة إستحسان مستعملي طرقات، و كذا جمعيات النشطة في هذا المجال.
يشار إلى أنّ، هذه الحملات ستستمر طيلة أيام الصيف.


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