حملات تحسيسية موجهة لفائدة مستعملي الطريق

تواصل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وبمناسبة موسم الاصطياف الذي يعرف حركية مكثفة وتزايداً في حركة التنقل عبر مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، تنظيم حملات تحسيسية موجهة لفائدة مختلف فئات مستعملي الطريق.

كما تهدف هذه الحملات إلى تعزيز الوعي المروري لدى المواطنين، لاسيما المصطافين ومستعملي الطريق. من خلال التذكير بأهمية احترام قواعد السلامة المرورية، والالتزام بقانون المرور. وتفادي السلوكيات الخطيرة المسببة للحوادث، على غرار السرعة المفرطة. والتجاوز الخطير، استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة، وعدم احترام مسافة الأمان.

في حين تشمل هذه الحملات تنظيم نشاطات تحسيسية جوارية على مستوى محطات نقل المسافرين. ومناطق الاستراحة، والفضاءات العمومية والشواطئ، إلى جانب توزيع مطويات ودعائم توعوية. تتضمن جملة من النصائح والإرشادات الرامية إلى ترسيخ ثقافة مرورية آمنة لدى مختلف فئات المجتمع.

كما يشار أن هذه الحملات تنفذ بمشاركة مختلف الشركاء والفاعلين في مجال السلامة المرورية. على غرار الأمن الوطني، والدرك الوطني، والحماية المدنية، ومديريات النقل. والكشافة الإسلامية الجزائرية، والجمعيات الناشطة في مجال الأمن والسلامة المرورية. في إطار الجهود الرامية إلى ضمان موسم اصطياف آمن والحد من حوادث المرور وحماية الأرواح والممتلكات.

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