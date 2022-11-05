حملات تفتيش لمراقبة تطبيق تخفيف وزن المحفظة.. وزيارات فجائية ليلا ونهارا

أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بتكليف مفتشي التعليم الابتدائي للقيام بحملات تفتيش من أجل التأكد من تطبيق قرار تخفيف وزن محافظ التلاميذ في المستويات التعليمية المعنية.

كما أمر الوزير بتقديم وضعية إحصائية حول العملية نهاية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى متابعة عملية تجهيز المدارس بالأدراج.

وبالمناسبة، أشار الوزير إلى أن الكتاب المدرسي الرقمي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد على وجوب إعطائه الأهمية البالغة خاصة في تمكين الأولياء من الإجراءات العملية للحصول عليه واستغلاله.

كان وزير التربية قد ترأس ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

وخُصّصت الندوة لمتابعة وضعية استغلال النسخة الثانية من الكتب المدرسية. ورزنامة النشاطات المبرمجة للاحتفاء بالذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية. بالإضافة إلى انشغالات أخرى تهم القطاع.

كما أسدى الوزير خلال هذه الندوة مجموعة من التعليمات التي تقضي بوجوب تغطية كامل المدارس الابتدائية بالمطاعم، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما شدّد الوزير على وجوب المتابعة الشخصية للملفات من طرف مديري التربية خاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية. والمخلفات المالية للموظفين، والقيام بزيارات فجائية “نهارا وليلا” للمؤسسات التعليمية.